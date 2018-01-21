الناتو: تركيا تطلع حلف الأطلسي على مجريات عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا

أعلن مسؤول في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إن تركيا تقوم بإطلاع الحلف على مجريات عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا.

© AP Photo/ Tran Van Minh رغم نفي دمشق.. تركيا تؤكد إبلاغ سوريا بعملية عفرين قبل تنفيذها

القاهرة — سبوتنيك . قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي، اليوم الأحد، إن تركيا تطلع الحلف على مجريات عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها يوم أمس السبت، في مدينة عفرين شمالي سوريا.

وقال المسؤول، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، التي لم تفصح عن هويته، إن تركيا "تقع في منطقة تسودها الفوضى، وإنها تعرضت لخسائر كبيرة بسبب الإرهاب".

وشدد المسؤول على أن "كافة الدول تتمتع بحق الدفاع عن النفس، لكن يجب أن تقوم بذلك بشكل متوازن ومعتدل".

ولفت المسؤول في الناتو إلى أن "تركيا زودت حلفائها في الناتو بمعلومات حول عملية غصن الزيتون".