سقوط 3 قذائف على مدينة الريحانية التركية

© REUTERS/ OSMAN ORSAL إيران تدعو تركيا للحفاظ على وحدة سوريا خلال عملية عفرين وألا تكون لها أطماع هناك

أنطاكيا- سبوتنيك . وقالت مصادر محلية لسبوتنيك، اليوم الأحد 21 يناير/ كانون الثاني، بأن "القذائف سقطت على حي أدا بوجاك بمركز المدينة"، وأسفرت عن "إصابة شخص بجروح طفيفة وإلحاق أضرار بالمباني والسيارات".

يذكر أن تركيا أعلنت رسميا، أمس السبت، بدء عملية عفرين ، تحت اسم "غصن الزيتون".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "العملية العسكرية في عفرين بدأت فعليا بقصف مدفعي عبر الحدود".

وأكد الرئيس التركي أن "فصائل الجيش السوري الحر ستشارك بشكل فعال في العملية".

وقالت رئاسة الأركان إن "العملية تهدف لإرساء الأمن والاستقرار على حدودنا، وفي المنطقة، والقضاء على إرهابيي حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب، وداعش في عفرين، وإنقاذ شعب المنطقة من قمع وظلم الإرهابيين".