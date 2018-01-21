اعتقال 12 متظاهرا في إسطنبول على خلفية احتجاجات مؤيدة للأكراد

قال شهود عيان إن الشرطة التركية استخدمت رذاذ الفلفل لتفريق محتجين مؤيدين للأكراد في أنقرة وإسطنبول اليوم الأحد 21 يناير/ كانون الثاني.

© AP Photo/ Kamran Jebreili أنور قرقاش يعلق على العمليات التركية في عفرين

أنطاكيا- سبوتنيك . وفضت الشرطة التركية، مظاهرات مؤيدة للأكراد في أنقرة وإسطنبول، مساء اليوم الأحد، واحتجزت 12 شخصا في إسطنبول، وذلك بعد يوم واحد، من انطلاق عملية للجيش التركي ضد مقاتلين أكراد في مدينة عفرين شمالي سوريا.

وأكدت المسؤولة الإعلامية لحزب الشعوب الديمقراطي في أنقرة، برمالي دمير دوين، لوكالة "سبوتنيك"، أن "قوات الشرطة، فرقت مظاهرة أمام فرع الحزب في أنقرة".

وأضافت أن" الشرطة أوقفت 12 متظاهرا في منطقة قاضي كوي بإسطنبول".

ويحتج المتظاهرون على العملية العسكرية التركية ضد ميليشيات كردية تدعمها الولايات المتحدة في منطقة عفرين بشمال سوريا.







