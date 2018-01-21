"الأونروا" تبحث إنهاء خدمات بعض عامليها في مخيمين بالأردن

بحث مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأردن مع رؤساء لجان تحسين مخيمي جرش وسوف، إنهاء خدمات بعض العاملين في الوكالة، مبيناً أن ما يتوفر في ميزانية "الأونروا" بحدود ستين مليون دولار، وهو أقل من المتوقع نظرا للأزمة المالية منذ عام تقريبا.

© REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA صفعة "الأونروا" تؤلم الفلسطينين... هذا ما تقدمه المنظمة الدولية للاجئين

عمان — سبوتنيك. وحسب وكالة "بترا" الأردنية فقد "بحث مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن روجرز ديفيد، اليوم الأحد، مع رؤساء لجان تحسين مخيمي جرش وسوف، عملية إنهاء خدمات بعض العاملين بالمياومة (المؤقتين) في الوكالة".

ونسبت الوكالة لديفيد قوله إن "ما يتوفر في ميزانية الأونروا بحدود ستين مليون دولار، وهو أقل من المتوقع نظرا للأزمة المالية منذ عام تقريبا، وأن الوكالة تعمل عن كثب مع الحكومة لمعالجة هذه الأمور من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع الدول المانحة".

وبيّن إن "هناك آمالا كبيرة للحصول على مانحين جدد، و"الأونروا" باقية لمدة ثلاث سنوات قادمة، لافتا إلى أن هناك ثلاثين ألف موظف يعملون بالأونروا منهم سبعة آلاف في جرش".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية جمّدت، مطلع هذا العام، 125 مليون دولار من التمويل الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

لكن ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية قال لوكالة "سبوتنيك"، الثلاثاء الماضي، إن واشنطن "بعثت، للأونروا، رسالة تعهدت فيها بتقديم مساهمة طوعية قدرها ستين مليون دولار أمريكي، أي بفارق أقل بنحو 65 مليون دولار عن الدعم السابق".