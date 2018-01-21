رئيس الجمعية الوطنية: تشكيل حكومة حرب في عدن

قال اللواء أحمد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية المشكلة عن طريق المجلس الانتقالي، إن المجلس أمهل الرئيس هادي أسبوعا لإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة.

© AP Photo/ Hani Mohammed المجلس الانتقالي بجنوب اليمن يرفض أي تواجد للقوى الشمالية على أرض الجنوب

وتابع رئيس الجمعية الوطنية، في اتصال هاتفي مع " سبوتنيك "، اليوم الأحد، أن مهلة الأسبوع كافيه جدا لإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة توافقية تكنوقراط ، حكومة حرب، يتم فيها تقليص عدد الوزراء من 37 وزير إلى 10 وزراء وهذا عدد كافي جدا للمرحلة الراهنة، وأن يدير المحافظين بقية المناطق.

وأضاف ابن بريك قائلا "فكما سمح هو والإصلاح لـ"الحوثيين" أن يشكلوا حكومة ومجالس وأن يحكموا داخل الجمهورية العربية اليمنية، إن لم يتم إقالة الحكومة الجديدة خلال المهلة المحدد في بيان المجلس سوف نقدم على خطوات عملية بتشكيل حكومة حرب وبالتالي الدفاع عن المحافظات الجنوبية مع تقديم الدعم والمساندة لقوات التحالف والوقوف معها لإنهاء مرحلة الابتزاز التي يقوم بها الإصلاحيون".