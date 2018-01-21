واشنطن تدعو أنقرة إلى ضبط النفس خلال عملياتها العسكرية في عفرين السورية

دعت الولايات المتحدة الأمريكية تركيا إلى ضبط النفس خلال عملياتها العسكرية في عفرين السورية لتجنب حدوث خسائر في صفوف المدنيين.

© AP Photo/ Kamran Jebreili أنور قرقاش يعلق على العمليات التركية في عفرين

ذكر بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيثر نويرت، اليوم الأحد 21 يناير / كانون الثاني، إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون ناقش العمليات العسكرية التي تقودها أنقرة في عفرين السورية مع وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والروسي سيرغي لافروف.

وذكر البيان أن واشنطن تدعو تركيا شريك حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى ضبط النفس خلال العمليات العسكرية في عفرين، والإبقاء على عملياتها في نطاق محدود ودقيق لتفادي وقوع ضحايا من السكان.

وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها الشديد إزاء الأوضاع في عفرين شمال غربي سوريا خاصة موقف المدنيين الأبرياء الذين يواجهون تصعيد القتال.

وأكد البيان أن واشنطن تعترف بحق أنقرة في القيام بأنشطة تضمن أمنها، إلا أنها تدعوها للتركيز على مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أن تيلرسون ناقش هذه التطورات مع وزيري الخارجية التركي والروسي هاتفيا".