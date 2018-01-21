أمريكا: إحياء ذكرى أول مسيرة نسائية ضد ترامب (فيديو)

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن وعدد من المدن في الولايات المتحدة مظاهرات حاشدة لإحياء الذكرى الأولى لأول مسيرة نسائية خرجت ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تنصيبه، العام الماضي.

شارك عشرات الآلاف في مسيرات طافت العديد من الولايات الأمريكية أبرزها واشنطن ونيويورك لإحياء الذكرى الأولى لأول مسيرة نسائية خرجت ضد ترامب بعد يوم من تنصيبه في 20 يناير / كانون الثاني العام الماضي.

ورفع المشاركون في شعارات مناهضة للرئيس دونالد ترامب، ومطالبات بالعدلة مع النساء والمساواة في الأجور، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتنطلق مسيرة النساء الثانية المناهضة لترامب في الذكرى الأولى لتنصيبه.

ويرصد فيديو نشرته شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية جانب من المظاهرات في العاصمة الأمريكية واشنطن، بينما تجمع مئات الآلاف في لوس أنجلس ونيويورك وشيكاغو ودنفر وبوسطن ومدن أخرى، خاصة التي لم يحقق فيها ترامب نتائج جيدة، وفقا لموقع "فرنسا 24".

ولفت الموقع إلى أن التظاهرات التي تستمر في عطلة نهاية الأسبوع تسعى إلى ترجمة هذه الحماسة إلى تحرك سياسي.



