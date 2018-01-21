‏ نتنياهو للرئيس الفلسطيني: لا بديل عن الدور الأمريكي في قيادة عملية السلام

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد 21 يناير/ كانون الثاني، بأنه لا بديل عن الدور الأمريكي في قيادة العملية السياسية وإحقاق السلام قي المنطقة.

رام الله — سبوتنيك . وقال نتنياهو في رسالة وجهها للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في معرض كلمة مقتضبة للترحيب بنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس: "من ليس مستعدا لبحث السلام مع الأمريكان لا يريد السلام".

وأضاف نتنياهو لأبو مازن "لا بديل عن الدور الأميركي في قيادة عملية السلام".

ويزور نائب الرئيس الأمريكي إسرائيل في إطار جولته التي شملت مصر والأردن حتى الآن، للتباحث حول السلام في الشرق الأوسط.

قال نتنياهو إنه سيبحث مع بنس في لقائهما غدا مواضيع الأمن والتعاون المشترك بين بلديهما في المنطقة والعالم.

وكان نتنياهو قد صرح في وقت سابق من اليوم "سيصل هذا المساء إلى إسرائيل صديق كبير وحقيقي لإسرائيل وهو نائب الرئيس الأمريكي بينس. سنرحب به وأتطلع كثيرا إلى محادثاتي معه".

وأضاف البيان "سنبحث الجهود التي تبذلها إدارة ترمب من أجل صد العدوان الإيراني والبرنامج النووي الإيراني وبالطبع من أجل تعزيز الأمن والسلام في المنطقة".

وتعتبر جولة بينس في المنطقة هي الأرفع لمسؤول أمريكي منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب في الـ6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ووعد بالبدء بنقل مبنى سفارة بلاده إلى القدس.

ويعتزم بينس لقاء قادة إسرائيليين وزيارة حائط البراق ومركز مخصص لذكرى ضحايا المحرقة والكنيست الإسرائيلي في القدس، خلال زيارة تستمر يومين، ولن يلتقي المسؤول الأميركي أيا من القيادات الفلسطينية، التي امتنعت عن مقابلته.