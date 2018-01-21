الرئاسة التركية: تركيا ليست مهتمة باحتلال أي جزء من سوريا

أكدت تركيا استمرار عملياتها العسكرية ضد الفصائل الكردية في عفرين السورية طالما اقتضت الأوضاع، نافية وجود أطماع لها في احتلال أراض سورية.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST واشنطن تدعو أنقرة إلى ضبط النفس خلال عملياتها العسكرية في عفرين السورية

القاهرة- سبوتنيك . وقال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، اليوم الأحد 21 يناير/ كانون الثاني إن "عملية غصن الزيتون ستستمر طالما كان لها ضرورة".

وأضاف كالين: " لا نعرف بالضبط متى ستنتهي عملية غصن الزيتون…وكل القصف الذي حدث الآن يستهدف فقط النقاط العسكرية والنقاط التابعة للمنظمات الإرهابية".

وأكد "نحن نبذل جهودنا من أجل حماية المدنيين".

وقال كالين إنه ليس لدى لتركيا نية لاحتلال أراض سورية من خلال العملية.

مؤكدا: " لسنا مهتمين باحتلال أي جزء من سوريا، فالمناطق التي حررناها في درع لفرات يديرها سوريون".

وأعلنت تركيا رسميا، أمس السبت، بدء عملية عفرين، تحت اسم "غصن الزيتون".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "العملية العسكرية في عفرين بدأت فعليا بقصف مدفعي عبر الحدود"، وأكد أن "فصائل الجيش السوري الحر ستشارك بشكل فعال في العملية".

وقالت رئاسة الأركان إن "العملية تهدف لإرساء الأمن والاستقرار على حدودنا ، وفي المنطقة، والقضاء على إرهابيي حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب، وداعش في عفرين، وإنقاذ شعب المنطقة من قمع وظلم الإرهابيين".

وأعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، مساء أمس السبت، انتهاء الغارات الجوية التركية في عفرين، وبدء العمليات البرية اليوم الأحد "بحسب التطورات".