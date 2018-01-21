الكرملين: نتعرض لحملات منظمة للتشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة تواجه صعوبة، مؤكدا استعداد بلاده للرد على المشككين في شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة في روسيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة على قناة "روسيا 1" الروسية، إن "عدم حصول تفاعل إيجابي من الطرف الأمريكي يجعل من المفاوضات أمراً صعباً". وأضاف، "من دون تفاعل إيجابي فإنه من الصعب المضي قدما بالمفاوضات".

يذكر أن العلاقات الروسية- الأمريكية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأمريكا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.

© Sputnik. Natalia Seliverstova بيسكوف: وضع العلاقات بين موسكو وواشنطن من أكبر الخيبات هذا العام

كذلك ازدادت العلاقات بين موسكو وواشنطن تأزما، حيث أغلقت الولايات المتحدة القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو، ومباني الممثلية التجارية الروسية في نيويورك وواشنطن، ردا على تقليص عدد الموظفين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى روسيا، الذي جاء بدوره ردا على مصادرة الولايات المتحدة بعض المباني الدبلوماسية الروسية على أراضيها.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، كان يدعو سابقا، خلال حملته الانتخابية، إلى تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أنه بعد انتخابه رئيسا للبلاد، بدأت الأمور تسير في اتجاه التدهور المستمر للعلاقات الثنائية.

كما أعلن بيسكوف أن الاتصالات بين الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائمة رغم عدم الإعلان عنها.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول لقاءات الزعيمين الروسي والأوكراني، "هذه اللقاءات تحصل لكن لا نعلن عنها".

وردا على سؤال عما إذا كانت السلطات تستعد لاتهامات في وسائل الإعلام الغربية من التزوير والاحتيال في الانتخابات المقبلة، قال بيسكوف، "نحن نستعد، لأن هذا أيضا يمكن توقع حصوله، أنتم تعلمون، إنه على رئيسنا وبلدنا، وقبل وقت طويل من الانتخابات بدأت الهجمات الجماعية. ويتم تحضيرها، فهي نظمت بعناية. ولكن كما قمنا بالرد في السابق سنقوم الآن".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في روسيا يوم 18 آذار/مارس عام 2018. أما الحملة الانتخابية فانطلقت بشكل رسمي يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتستقبل لجنة الانتخابات المركزية الروسية طلبات المرشحين المتقدمين بالتسجيل حتى تاريخ 31 كانون الثاني/يناير الجاري. على أن تقرر بعدها وفي غضون 10 أيام قبول الطلب أو رفضه.