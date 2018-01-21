إسبانيا تسعى لاعتقال رئيس قطالونيا السابق إذا سافر للدنمارك

قالت هيئة الإدعاء العام في إسبانيا اليوم الأحد 21 يناير/ كانون الثاني إنها ستطلب اعتقال رئيس إقليم قطالونيا السابق كارلس بودجمون إذا سافر من بلجيكا إلى الدنمارك.

ويسافر بودجمون من بلجيكا إلى الدنمارك غدا الاثنين لحضور نقاش في جامعة كوبنهاغن.

وفر بودجمون إلى بروكسل بعد أن أعلنت حكومة الإقليم الاستقلال عن إسبانيا يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول في أعقاب استفتاء قضت السلطات الإسبانية بعدم شرعيته وقامت على أثره بإقالة حكومته.

وأصدرت المحكمة العليا الإسبانية مذكرة اعتقال بحقه لكنها سحبتها في ديسمبر/ كانون الأول لتجنب منح السلطات البلجيكية حق اللجوء له.

وقالت هيئة الإدعاء إنها ستطلب "على الفور" من القاضي الذي يتولى قضية بودجمون تفعيل مذكرة الاعتقال وأن يطلب من السلطات الدنماركية اعتقاله بمجرد التأكد من خططه للسفر.

كانت جامعة كوبنهاغن قالت يوم الجمعة إن بودجمون سيحضر أمسية يوم الاثنين في قسم العلوم السياسية بعنوان "هل وصلت قطالونيا وأوروبا إلى مفترق طرق فيما يتعلق بالديمقراطية؟ نقاش مع كارلس بودجمون".

وقال خومي ألونسو كويبياس محامي بودجمون لإذاعة قطالونيا العامة اليوم الأحد إن احتمال اعتقال موكله في الدنمارك "كبير جدا" لكنه يعتقد أيضا أن السلطات الدنماركية ستمتنع عن الالتزام بأي مذكرة اعتقال.