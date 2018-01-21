جلسة نادرة للكونغرس الأمريكي لإنهاء "الإغلاق الحكومي"

وافق أعضاء الكونغرس الأمريكي (النواب والشيوخ)، على عقد جلسة نادرة، الأحد، للتفاوض حول إنهاء "الإغلاق الجزئي" للمؤسسات الحكومية الفيدرالية بحلول بداية الأسبوع.

وتأتي جولة المفاوضات الجديدة مع دخول "الإغلاق الحكومي" في الولايات المتحدة يومه الثاني، إثر فشل الكونغرس في إقرار موازنة الإنفاق لعام 2018.

ووفقا لـ"الأناضول"، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول ريان، في لقاء مع شبكة "سي. بي. إس. نيوز" الأمريكية، إن "مجلس النواب وافق على قبول صفقة قصيرة الأمد من شأنها توفير التمويل اللازم للحكومة حتى 8 فبراير/ شباط المقبل".

© REUTERS/ JONATHAN ERNST شلل المؤسسات وتسريح موظفين.. كل ما تريد معرفته عن إغلاق الحكومة الأمريكية

وأضاف، أن "مجلس النواب وافق على قبول الصفقة، حال تمكن مجلس الشيوخ من تمريرها (في جلسة فجر الإثنين)".

في الإطار ذاته، أكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، على أن التصويت على مشروع قانون الموازنة حتى 8 فبراير/شباط "سيتم في الساعة 1:00 فجر الإثنين بتوقيت واشنطن (06:00 تغ)".

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، من غير المرجح أن يؤيد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة، دون أن يقدم الجمهوريون تنازلات بشأن سياسات الهجرة، وعلى رأسها برنامج "داكا" لحماية المهاجرين غير الشرعيين، الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة في سن الطفولة.

ومع منتصف ليل الجمعة، توقفت المؤسسات الفيدرالية الأمريكية عن العمل، بسبب فشل مجلس الشيوخ بإقرار موازنة 2018، أو على الأقل تمرير قانون الإنفاق الذي وافق عليه مجلس النواب، الخميس، ويسمح بتمويل الحكومة حتى 16 فبراير/ شباط المقبل.‎

هذا ويواصل الموظفون الأساسيون في مؤسسات الحكومة الذين يتعاملون مع الأمور المتعلقة بالسلامة العامة والأمن العام، العمل في ظل توقف أنشطة الحكومة.