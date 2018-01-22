تركيا تحقق في نشر أخبار كاذبة حول عملية عفرين

تحقق 5 نيابات تركية في نشر أخبار كاذبة، عبر عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن عملية "غصن الزيتون"، والترويج لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

© AFP 2018/ Bulent Kilic بعد انطلاق معركة عفرين... تعرف على قدرات الجيش التركي

تحقق 5 نيابات تركية في نشر أخبار كاذبة، عبر عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن عملية "غصن الزيتون"، والترويج لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وفتحت التحقيقات في ولايات "أنقرة" و"وان" و"ديار بكر" و "ماردين" و"موش".، حسب الأناضول.

ونشر البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا كاذبة التقطت عام 2016 لأطفال جرحى، وادعوا أنها التقطت في مدينة عفرين، شمالي سوريا.

وأطلق الجيش التركي، مساء السبت 21 يناير/ كانون الثاني، عملية "غصن الزيتون" في مدينة عفرين بسوريا.

وأصدرت النيابة العامة في ولاية ماردين أمر بتوقيف بحق مشتبه واحد، كما أصدرت النيابة العامة في ولاية موش أمر توقيف مشتبة آخر.

وتحقق النيابة العامة في أنقرة مع المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي النائب عن ولاية قارص آيهان بيلغان، ونائب عن الحزب ذاته يدعى نادر يلدريم على خلفية منشورات قاما بمشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي، ووجهت لهما تهم "التحريض على العداوة والحقد" بين أبناء الشعب التركي.

وأعلنت رئاسة الأركان التركية، مساء السبت، انطلاق عملية "غصن الزيتون" بهدف "إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا.

وكذلك القضاء على إرهابيي "بي كا كا" و"داعش" في مدينة عفرين، وإنقاذ سكان المنطقة من قمع الإرهابيين".

وشدّدت، في بيان، على أن العملية "تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة مع احترام وحدة الأراضي السورية".

وأكدت أنه يجري اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون إلحاق أضرار بالمدنيين.