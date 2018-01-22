مجلس الأمن يبحث الهجوم التركي على عفرين

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، اليوم الإثنين، لبحث تفاقم الأزمة الانسانية في سوريا بعدما شنت تركيا هجوما على مواقع وحدات حماية الشعب بمدينة عفرين.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة من أجل الاستماع إلى تقرير لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك حول زيارته الأخيرة لسوريا.

ووفقا لـ"فرانس برس"، بناء على طلب فرنسا ستتناول مناقشات الجلسة المغلقة الحملة العسكرية التركية على عفرين.

© REUTERS/ STRINGER ماذا يحدث في عفرين السورية

وكانت تركيا أعلنت، مساء يوم السبت انطلاق عملية " غصن الزيتون "، بمشاركة فصائل من المعارضة السورية، بعد أسبوع من القصف المكثف على المدينة، باستخدام 72 مقاتلة حربية، واستهدفت 108 مقرات تابعة لوحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية وبشرية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، إن بلاده قلقة للغاية إزاء "التدهور الخطير للأوضاع" في مناطق مضطربة كعفرين.

أما واشنطن فقد دعت أنقرة إلى "ممارسة ضبط النفس، وضمان أن تبقى عملياتها محدودة في نطاقها ومدتها، ودقيقة (في أهدافها) لتجنب سقوط ضحايا مدنيين".

وكشف وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أن تركيا أبلغت واشنطن مسبقا بالعملية العسكرية ضد الأكراد.

ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الأمن مناقشاته قرابة الساعة 11:30 صباحا (16:30 ت غ).