البنتاغون يختبر جاهزية الدول المجاورة لروسيا لظروف الحرب

كشفت وثيقة، أن وكالة الدفاع والأمن الأمريكية تعتزم دراسة واختبار مدى جاهزية البنية التحتية لـ 5 دول أوروبية هى بيلاروسيا، أوكرانيا، مولدوفا، فنلندا وبولندا لظروف الحرب.

© AP Photo/ DMITRY LOVETSKY, DMITRY LOVETSKY مجلة أمريكية: ماذا سيحدث لو قطعت روسيا كابلات الإنترنت في أعماق البحار

ووفقا لموقع "RT" الروسي الذي اطلع على الوثيقة، فأن البنتاغون في حاجة ضرورية لمثل تلك الدراسة لفهم شبكات الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد من مختلف المنتجات في هذه البلدان لإعداد صناعة وألية خاصة بها للعمل في زمن الحرب وحالات الطوارئ.

وبحسب الوثيقة، ينبغي أن تتضمن التقارير النهائية المعلومات التالية: بيانات عن المصادر المحلية والإقليمية للمياه والغذاء والوقود والأدوية والمعدات الصناعية والملابس.

ووفقا للوثيقة، فأن البنتاغون مهتم أيضا بالمعلومات حول مواد البناء والمعدات. وبالإضافة إلى كل ما سبق، ينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن القدرات الإنتاجية المحلية وإمكانية النقل والتعبئة بسهولة.

كما تهتم أيضا الولايات المتحدة بالبنية الأساسية للنقل في بلدان أوروبا الشرقية مثل الموانئ والسكك الحديدية والطرق السريعة والمطارات والبيانات المتعلقة بالجسور ومعابر العبارات.