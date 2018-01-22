البنتاغون يختبر جاهزية الدول المجاورة لروسيا لظروف الحرب

وبحسب الوثيقة، ينبغي أن تتضمن التقارير النهائية المعلومات التالية: بيانات عن المصادر المحلية والإقليمية للمياه والغذاء والوقود والأدوية والمعدات الصناعية والملابس.
ووفقا للوثيقة، فأن البنتاغون مهتم أيضا بالمعلومات حول مواد البناء والمعدات. وبالإضافة إلى كل ما سبق، ينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن القدرات الإنتاجية المحلية وإمكانية النقل والتعبئة بسهولة.
كما تهتم أيضا الولايات المتحدة بالبنية الأساسية للنقل في بلدان أوروبا الشرقية مثل الموانئ والسكك الحديدية والطرق السريعة والمطارات والبيانات المتعلقة بالجسور ومعابر العبارات.
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