مقتل سبعة مواطنين أوكرانيين في الهجوم على فندق كابول

وأكد السفير الأوكراني أن القنصل الأوكراني سيتوجه إلى مكان الحادث اليوم، حيث سيتم التأكد من المعلومات.
إلى ذلك، قال الممثل الرسمي لقسم الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية الأوكرانية، فاسيلي كيريليتش، إن الهجوم في كابول أدى إلى مصرع مواطن أوكراني. ووفقا لبيانات الـ "بي بي سي"، نتيجة للهجوم لقي تسعة أوكرانيين مصرعهم. فيما أكد وزير الخارجية الأوكراني مقتل ستة أوكرانيين.
واقتحم مسلحون يرتدون زي الجيش فندق "إنتركونتيننتال"، في العاصمة الأفغانية مساء أول أمس السبت، واحتجزوا رهائن واشتبكوا مع القوات الخاصة الأفغانية خلال الليل، مما أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العديد بجروح.
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