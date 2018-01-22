مقتل سبعة مواطنين أوكرانيين في الهجوم على فندق كابول

أعلن السفير الأوكراني لدى طاجيكستان وأفغانستان، فيكتور نيكيتيوك، اليوم الاثنين، أنه تم تأكيد مقتل سبعة مواطنين أوكرانيين، حتى الآن، نتيجة الهجوم على فندق في كابول.

كييف — سبوتنيك. وقال نيكيتيوك، في لقاء له على قناة "112"، الأوكرانية:" حتى الآن، تم تأكيد مقتل سبعة مواطنين أوكرانيين… المعلومات التي تظهر في وسائل الإعلام حول عدد القتلى الأوكرانيين، يجب أن يتم التحقق منها".

وأكد السفير الأوكراني أن القنصل الأوكراني سيتوجه إلى مكان الحادث اليوم، حيث سيتم التأكد من المعلومات.

إلى ذلك، قال الممثل الرسمي لقسم الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية الأوكرانية، فاسيلي كيريليتش، إن الهجوم في كابول أدى إلى مصرع مواطن أوكراني. ووفقا لبيانات الـ "بي بي سي"، نتيجة للهجوم لقي تسعة أوكرانيين مصرعهم. فيما أكد وزير الخارجية الأوكراني مقتل ستة أوكرانيين.

واقتحم مسلحون يرتدون زي الجيش فندق "إنتركونتيننتال"، في العاصمة الأفغانية مساء أول أمس السبت، واحتجزوا رهائن واشتبكوا مع القوات الخاصة الأفغانية خلال الليل، مما أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العديد بجروح.