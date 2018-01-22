تركيا: العملية العسكرية في عفرين لها تأثير "محدود جدا" على الاقتصاد والميزانية

قال نائب رئيس الوزراء التركي المسؤول عن الشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، اليوم الاثنين، إن تأثير العملية التي أطلقتها تركيا بالتعاون مع فصائل الجيش الحر في مدينة عفرين شمال غربي سوريا، السبت، محدود جدا.

© REUTERS/ COSTAS BALTAS الرئاسة التركية: تركيا ليست مهتمة باحتلال أي جزء من سوريا

أنطاكيا-. وقال شيمشك في كلمة له خلال حفل توقيع بروتوكول صندوق ضمان الائتمان في العاصمة أنقرة: "إن العملية العسكرية في عفرين ستستغرق وقتا قصيرا"، حسب تلفزيون "تي أر تي".

الجدير بالذكر أن تركيا أعلنت رسميا، السبت الماضي، بدء عملية عفرين في ريف حلب شمال غربي سوريا، تحت اسم "غصن الزيتون".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "العملية العسكرية في عفرين بدأت فعليا بقصف مدفعي عبر الحدود"، مؤكدا أن "فصائل الجيش السوري الحر ستشارك بشكل فعال في العملية".