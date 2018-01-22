جنرال إيراني: القوات الجوية وجهت تحذيرا لسفينتين "للتحالف" أثناء تدريبات عسكرية

قال جنرال إيراني، اليوم الاثنين، 22 يناير/كانون الثاني، إن الطائرات الحربية الإيرانية حذرت اليوم "سفينتين للتحالف"، خلال تدريبات عسكرية في جنوب شرق البلاد.

© AP Photo/ Iranian Defense Ministry إيران تجري مناورات بحرية وسط تصاعد التوترات مع أمريكا

وأفادت وكالة " تسنيم " الدولية للأنباء، أن مساعد العمليات في الجيش الإيراني والمتحدث باسم مناورة محمد رسول الله المشتركة، الأميرال موسوي، كشف أّنّه، وفي فجر اليوم الاثنين، ومع الساعات الأولى لمرحلة "استعراض القوة" قامت قطعتين بحريتين تابعتين لأسطول التحالف، بهدف استطلاع انتشار الوحدات البحرية للجيش الإيراني ، بالاقتراب من منطقة المناورات حيث قامت طائرات الاستطلاع برصد هاتين القطعتين وإبلاغ المقر التكتيكي للمناورة.

وأشار الأميرال موسوي، إلى أن طائرات أخرى للمراقبة والاستطلاع قامت بالتحليق فوق هاتين القطعتين ووجهت إنذار لهما حيث ابتعدتا عن منطقة المناورة.

وكان الجيش الايراني أعلن صباح اليوم الاثنين، بدء عمليات مناورة الجيش المشتركة، في نسختها الخامسة، تحت عنوان "محمد رسول الله" (ص).

وتهدف هذه المناورة المشتركة الى رفع المهارة والجهوزية الدفاعية وكذلك تطوير الروح المعنوية، ونقل الخبرات، وتقييم التدريبات والتمارين السنوية وكذلك اختبار التنسيق بين مختلف قطعات الجيش الايراني والقوات المنتسبة اليه، وفقاً لـ"تسنيم".