الشرطة الإيطالية تشن حملة لمحاربة مافيا "كوزا نوسترا"

اعتقلت الشرطة الإيطالية، اليوم الاثنين، أكثر من 50 شخصا في عملية كبرى لمحاربة المافيا الصقلية "كوزا نوسترا"، ومن بين المعتقلين ممثلو 16 عائلة من المافيا في محافظة أغريجينتو وعمدة مدينة سان بياجيو بلاتاني.

روما — سبوتنيك. وقالت الشرطة إن "جميع الـ 56 معتقلا، وجهت اتهامات بإنشاء منظمة مافيا وحالات ابتزاز عديدة لشركات محلية والمشاركة في تهريب المخدرات. ونقلت سبع شركات تابعة لأفراد العشيرة إلى ملكية الدولة، وأجريت العشرات من عمليات التفتيش.

© REUTERS/ Axel Schmidt إيطاليا تهدف إلى نشر 470 جنديا في النيجر لمكافحة تهريب البشر

ومن بين المعتقلين، عمدة بلدة سان بياجيو — بلاتاني الصغيرة ذات الـ 3 آلاف نسمة، سانتو سابيلا، ويعتقد المحققون أن سانتو سابيلا حصل على هذا المنصب بفضل اتصالاته مع "كوزا نوسترا" و"بالتنسيق مع مرشحي المافيا لدعمه في الانتخابات البلدية في مايو 2014" مقابل عقود حكومية في المستقبل.

وكشف التحقيق أيضا عن وجود روابط ليس فقط بين الجماعات الإجرامية المحلية وأسر "كوزا نوسترا" في جميع أنحاء صقلية، ولكن أيضا مع عشائر مافيا كالابريا القوية "ندرانجيتا" التي تعمل على "البر الرئيسي".

وشارك في العملية، التي أصبحت الأكبر في تاريخ أغريجنتو، 400 من ضباط إنفاذ القانون، فضلا عن طائرة هليكوبتر إضافة وحدة الكلاب البوليسية.