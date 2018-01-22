الهدف من المناورات الإيرانية في مضيق هرمز

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية عن بدء مناورات بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، التي ستستمر يومين.

© REUTERS/ Faisal Al Nasser انطلاق مناورات عسكرية إيرانية صينية في مضيق هرمز

سبوتنيك " — وقال الأميرال حبيب الله سياري، في وقت سابق: "تهدف المناورات إلى زيادة المهارات القتالية ورفع الروح المعنوية لجيش جمهورية إيران الإسلامية، بالإضافة إلى نقل الخبرات إلى جيل الشباب، الذين يشاركون في المناورات وتقييم المعرفة التكتيكية".

وقد بدأت المناورات، التي حملت اسم "محمد رسول الله-5"، اليوم الاثنين 22 كانون الثاني/يناير، قبالة سواحل مكران ومضيق هرمز في الجنوب والجنوب الشرقي من إيران بمشاركة القوات البحرية والجوية والبرية".

وتجري المناورات بالقرب من مضيق هرمز، الذي يعتبر ممرا رئيسيا لنقل النفط في المنطقة. كما شهد مضيق هرمز أخيرا حوادث كثيرة بمشاركة السفن الحربية الإيرانية والبحرية الأمريكية.