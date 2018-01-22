طائرات إيرانية توجه تحذيرا لسفينتين غربيتين

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن ضابط كبير في البحرية الإيرانية، أن طائرات إيرانية وجهت تحذيرا "لسفينتين للتحالف" خلال تدريب عسكري قبالة ساحل جنوب شرق البلاد في أحدث مواجهة بين قوات إيرانية وغربية تنفذ دوريات في الخليج.