قناة تركية تكشف ما حققه الجيش التركي من إنجازات أولية خلال العملية العسكرية

كشفت قناة "خبر تورك" التركية، اليوم الاثنين، أن القوات العسكرية التركية حققت تقدما بحوالي 7.5 كلم باتجاه مدينة عفرين السورية خلال الـ 48 الساعة الماضية.

© REUTERS/ OSMAN ORSAL القوات الكردية تجبر الجيش التركي وحلفاءه على التراجع في عفرين

وبحسب، فإن التقدم التركي الأخير كان مخطط لإنجازه من قبل القيادة العسكرية في أنقرة خلال أربعة أيام، لكن استطاعت القوات العسكرية إنجازه خلال يومين فقط، وأكدت القناة أن الجيش التركي دخل إلى حوالي 69 بلدة وقرية كانت تحت سيطرة "قوات سوريا الديموقراطية".

وأشارت القناة إلى أن الجيش التركي استطاع تحرير 11 بلدة وقرية واستولى على ثلاثة مرتفعات استراتيجية، وبحسب القناة يشارك في العملية العسكرية التركية 2000 جندي تركي حتى الآن، وسينضم إلى هذا العدد تدريجيا حوالي 4000 عسكري ليصل العدد الإجمالي إلى 6500 عسكري سيشاركون في العملية العسكرية في سوريا.