قتيلان و12 مصابا في قصف صاروخي على معسكر "للجيش الحر" قرب الحدود التركية

قالت وكالة "دوجان" للأنباء، إن صاروخا أطلق من منطقة عفرين السورية أصاب معسكراً تركيا لمقاتلي الجيش السوري الحر قرب الحدود السورية، مما أدى لمقتل اثنين وإصابة 12.

© AP Photo/ Vadim Ghirda وسائل إعلام: الجيش التركي يبدأ الدخول إلى عفرين من محور إعزاز

وقالت الوكالة ، اليوم الاثنين 22 يناير/كانون الثاني، إنه "مع دخول العملية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في عفرين يومها الثالث، إن الصاروخ أصاب منطقة كيريخان بإقليم خطاي. وأضافت أن القتيلين يعتقد أنهما من مقاتلي "الجيش السوري الحر" الذين يشاركون في العملية.

وكانت وكالة الأناضول التركية ذكرت، في وقت سابق، أن الجيش التركي بدأ هجوماً برياً انطلاقاً من إعزاز باتجاه منطقة عفرين.

وكان رئيس ممثلية أكراد سوريا في موسكو، رودي عثمان، أعلن، في وقت سابق، اليوم الاثنين، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الكردية أجبرت القوات التركية والجماعات المرتبطة بها على التراجع.

وكانت تركيا قد أعلنت رسميا، السبت الماضي، بدء عملية عفرين في ريف حلب شمال غربي سوريا، تحت اسم "غصن الزيتون".