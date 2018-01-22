تركيا تشن حملة اعتقالات بسبب تعليقات على عملية عفرين

أفادت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، أن الشرطة اعتقلت 24 شخصا بتهمة "نشر دعاية إرهابية" على وسائل تواصل اجتماعي تتعلق بالعملية العسكرية ضد مقاتلين أكراد شمالي سوريا.

وبدأت تركيا "عملية غصن الزيتون"، مطلع الأسبوع، حيث دخلت قوات تركية إلى منطقة عفرين لطرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة من منطقة الحدود الأمر الذي فتح جبهة جديدة في الحرب الأهلية السورية الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات، بحسب وكالة "رويترز".

© AP Photo/ Presidential Press Service أردوغان: لن نتراجع عن عملية عفرين وهناك اتفاق مع روسيا

وتعتبر تركيا الوحدات منظمة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمردا منذ 30 عاما في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه غالبية كردية.

ولم تكشف وزارة الداخلية عن تفاصيل بشأن الاعتقالات، لكن وكالة "الأناضول" للأنباء قالت، في وقت سابق، إن الادعاء في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا أصدر أوامر باعتقال 17 شخصا نشروا مواد على الإنترنت "لتحريض مواطنين من أصول كردية وتشجيعهم على الخروج إلى الشوارع".

وأضافت الوكالة أن الشرطة صادرت بندقية ومسدسا وذخيرة في مداهمات متعلقة بالأمر في ديار بكر.

وجاءت هذه التحركات بعد أن فرقت الشرطة التركية احتجاجات موالية للأكراد في أنقرة واسطنبول، أمس الأحد، واعتقلت ما لا يقل عن 12.