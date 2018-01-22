بنس عن اتفاق إيران النووي: كارثة لن تصادق عليها أمريكا

© Sputnik. Anton Denisov تعهد جديد من الصين تجاه اتفاق إيران النووي

القاهرة — سبوتنيك . وقال بنس في كلمته أمام الكنيست، اليوم الاثنين 22 يناير / كانون الثاني: "الصفقة النووية الإيرانية كارثة وأمريكا لن تصادق على هذه الصفقة المريضة"، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي أن يتم العمل على وضع قيود على البرنامج الباليستي الإيراني.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي: "ترامب يشترط تعديل الاتفاق النووي مع إيران قبل التصديق عليه".

وغازل بنس الشعب الإيراني، الذي نظم احتجاجات قبل ثلاثة أسابيع ضد الحكومة قائلا: "لدي رسالة للشعب الإيراني، إننا أصدقائكم، وسيأتي يوم تتحررون فيه من النظام، الذي خنق أحلامكم ودفنها".