ألمانيا تعرب عن قلقها بشأن التحركات التركية في سوريا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا اديبار، أن بلادها تعول على موقف "مسؤول" من قبل مجلس الأمن الدولي بخصوص التحركات العسكرية التركية في عفرين شمال غربي سوريا.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت أديبار، في إحاطة إعلامية، اليوم الإثنين، "سيناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الوضع في سوريا، المتعلق بالوضع الإنساني والتحركات التركية، وننتظر من أعضاء مجلس الأمن الدولي موقفاً مسؤولاً".

© AP Photo/ Presidential Press Service أردوغان: لن نتراجع عن عملية عفرين وهناك اتفاق مع روسيا

وأضافت "ندعو كافة الأطراف أن تنأى بنفسها عن الخطوات غير المدروسة حتى لا تؤدي إلى تفاقم تصعيد الصراع في سوريا والذي يجب حله عبر الوسائل الدبلوماسية".

هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسته، اليوم، لبحث تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا بعدما شنت تركيا هجوما على مواقع "وحدات حماية الشعب" في مدينة عفرين.

وكانت تركيا، قد أعلنت رسميا، السبت الماضي، بدء عملية عفرين في ريف حلب شمال غربي سوريا، تحت اسم "غصن الزيتون".