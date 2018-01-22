واشنطن تطالب 6 شركات طيران في الشرق الأوسط بتعزيز فحص الشحنات

طالبت إدارة أمن النقل الأمريكية 6 شركات طيران في 5 مطارات بالشرق الأوسط بالمشاركة في تعزيز فحص الشحنات.

وبحسب "رويترز"، قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي وشركة مصر للطيران اليوم الاثنين إن السلطات الأمريكية حظرت نقل جميع الشحنات من المطار إلى الولايات المتحدة باستثناء حقائب الركاب.

وأضافت المصادر أن السلطات الأمريكية اتخذت القرار لعدم ثقتها في الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة.