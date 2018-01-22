الكشف عن دولة أخرى تحصل على صواريخ "إس 400"

وقال مصدر الصحيفة إن "المنظومة الدفاعية والتي تضم أيضا قواعد إطلاق وأنظمة تحكم ورادارات وأجهزة أخرى… يجب أن تصل إلى الهند خلال 4 أعوام ونصف". مضيفا أن "المنظومة سوف تغير الدينامية الإقليمية في مجال الدفاع الجوي".
بدوره، قال مصدر وكالة "سبوتنيك" في القطاع الصناعي العسكري الجوي الهندي إنه "غير جاهز لتأكيد" المعلومات التي تفيد بأن المفاوضات دخلت مرحلتها النهائية.
يشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي اس-400 "تريومف" أو (نشوة انتصار) هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.
ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كيلومترا، وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومترا، وقد دخلت خدمة القوات المسلحة الروسية عام 2007.
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