الكشف عن دولة أخرى تحصل على صواريخ "إس 400"

دخلت الهند وروسيا في المرحلة النهائية من المفاوضات حول توريد 5 منظومات روسية للدفاع الجوي "إس 400"، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا" نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع الهندية.

ووفقا للصحيفة ، فإن نيوديلهي تأمل بأن يتم الاتفاق مع موسكو خلال العام المالي القادم (1 أبريل 2018 — 31 مارس 2019)، أما نقل المنظومة إلى الهند سوف يبدأ بعد عامين من توقيع العقد، وستكون قيمة الصفقة نحو 5.5 مليار دولار.

وقال مصدر الصحيفة إن "المنظومة الدفاعية والتي تضم أيضا قواعد إطلاق وأنظمة تحكم ورادارات وأجهزة أخرى… يجب أن تصل إلى الهند خلال 4 أعوام ونصف". مضيفا أن "المنظومة سوف تغير الدينامية الإقليمية في مجال الدفاع الجوي".

بدوره، قال مصدر وكالة "سبوتنيك" في القطاع الصناعي العسكري الجوي الهندي إنه "غير جاهز لتأكيد" المعلومات التي تفيد بأن المفاوضات دخلت مرحلتها النهائية.

يشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي اس-400 "تريومف" أو (نشوة انتصار) هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كيلومترا، وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومترا، وقد دخلت خدمة القوات المسلحة الروسية عام 2007.