بعد إلغاء زيارة ترامب... تيلرسون: على واشنطن الاهتمام بالعلاقات الثمينة مع بريطانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الإثنين، إن على الولايات المتحدة الاهتمام بعلاقتها "الثمينة" مع بريطانيا.

© REUTERS/ Matt Dunham ماي: بريطانيا تريد اتفاقا تجاريا شاملا مع الاتحاد الأوروبي

وأثار إلغاء زيارة ترامب تساؤلات في بريطانيا بشأن العلاقة بين واشنطن وأقرب حلفائها التقليديين في أوروبا.





والتقى تيلرسون ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إكسون موبيل"، برئيسة الوزراء تيريزا ماي في مقر رئاسة الوزراء ثم أجرى محادثات مع وزير خارجيتها بوريس جونسون.





وقال تيلرسون للصحفيين "نقدر هذه العلاقة وأقدر علاقة بوريس بي على المستوى الشخصي والعمل الذي نقوم به معا في هذه القضايا العديدة".





وأضاف تيلرسون "ننسى أحيانا أهمية العلاقات الخاصة بنا…علينا أن نولي اهتماما لهذه العلاقة ولأهميتها بناء على أساس ثنائي أيضا".

جاء ذلك بعد أيام من إلغاء الرئيس دونالد ترامب زيارة إلى لندن، حسب "رويترز".