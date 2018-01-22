البيت الأبيض: ترامب سعيدا بالاتفاق على إنهاء إغلاق الحكومة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سعيدا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء إغلاق الحكومة ومن المنتظر أن يوقع مشروع القانون في وقت لاحق اليوم.

© REUTERS/ CARLOS BARRIA الأسهم الأمريكية تقفز لمستويات قياسية مع قرب إنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه سيبرم اتفاقا بشأن الهجرة فقط إذا رأى أن ذلك في مصلحة البلاد.

ونقل بيان تلته على الصحفيين المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز عن ترامب قوله "سنبرم اتفاقا طويل الأجل بشأن الهجرة فقط إذا كان جيدا للبلاد".

وقد أعلن مارك شورت مدير الشؤون التشريعية في البيت الأبيض، أن إدارة البيت الأبيض لن تجري أي مفاوضات حول الهجرة مع الديمقراطيين، لحين استئناف عمل الحكومة الأمريكية.