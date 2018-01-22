وفد أمريكي من الخارجية والبنتاغون في تركيا من أجل عفرين

وصل العاصمة التركية أنقرة، مساء الاثنين 22 يناير/ كانون الثاني وفد أمريكي يرأسه "جوناثان كوهين" نائب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك حول الوضع في سوريا والتعاون القضائي.

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ونقل مراسل الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية، إن "الوفد الذي يضم أيضًا مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية، سيجري محادثات مع مسؤولين بوزارة الخارجية ورئاسة الأركان التركيتين".

وكشف المتحدث باسم البنتاغون أدريان رانكين غالاوي، أنه مشارك في الوفد الذي وصل إلى أنقرة، للقاء المسؤولين الأتراك ومناقشة العديد من القضايا الأمنية المشتركة بما فيها الوضع في عفرين، حسب الأناضول

وأعلنت رئاسة الأركان التركية، أمس الأول السبت، انطلاق عملية "غصن الزيتون" بهدف "إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على إرهابيي (بي كا كا/ب ي د/ي ب ك) و(داعش) في مدينة عفرين، وإنقاذ سكان المنطقة من قمع الإرهابيين".

وشددت، في بيان، على أن العملية "تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من اتقافية الأمم المتحدة مع احترام وحدة الأراضي السورية".

وأكدت أنه يجري اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون إلحاق أضرار بالمدنيين.