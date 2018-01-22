مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تمويل الحكومة الفدرالية حتى 8 فبراير

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الإثنين، بأغلبية 81 صوتا مقابل 18 مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية حتى 8 فبراير/ شباط ليحال المشروع الآن إلى مجلس النواب.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST شلل المؤسسات وتسريح موظفين.. كل ما تريد معرفته عن إغلاق الحكومة الأمريكية

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز فى مؤتمر صحفى، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعتزم توقيع هذا القانون فور وصوله إليه، وأضافت "واصل الرئيس محادثاته بشأن الخطوات التالية من أجل إجراء إصلاحات بشأن نظام الهجرة للولايات المتحدة. وسوف نعمل مع الديمقراطيين والجمهوريين فى مجلس النواب وفى مجلس الشيوخ، لتعديله".

وقال الرئيس الأمريكى، أن الإدارة ستواصل العمل على حل مشكلة الهجرة غير الشرعية، مضيفا "سنتوصل إلى اتفاق طويل الأجل للهجرة فقط اذا كان ذلك جيدا لبلدنا".

وقد توقفت الحكومة الفدرالية عن القيام بعدد من المهام يوم السبت بسبب نقص الميزانية، حيث لم يتمكن الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ أن يتفقوا على عدد من معايير الميزانية، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالهجرة.

ومنذ بداية السنة المالية، 1 أكتوبر/تشرين الأول، تم اعتماد 3 ميزانيات مؤقتة محددة زمنيا، ولكن هذه المرة لم تسمح الخلافات باستكمال المفاوضات في الوقت المحدد.

يذكر أن "إغلاق الحكومة الاتحادية" ظاهرة نادرة، ولم يسبق لها مثيل في الولايات المتحدة. آخر مرة حدث ذلك كان في عام 2013 وتسبب في إلحاق الضرر بشعبية كلا الطرفين. وكما هو الحال دائما، يلوم الطرفان بعضهما البعض بسبب أزمة الميزانية.