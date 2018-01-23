تيلرسون: أمريكا وتركيا لم يصطدما في عفرين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير خارجيتها ريكس تيلرسون، لا يعتقد بأن بلاده "اصطدمت" مع تركيا بخصوص الحرب على عفرين السورية.





وكانت تركيا أعلنت رسميا، السبت الماضي، بدء عملية " غصن الزيتون " ضد تشكيلات الأكراد في منطقة عفرين بريف حلب، وهي إحدى مناطق ما يسمى بـمشروع "الإدارة الذاتية" الكردية المعلنة من طرف واحد في شمال سوريا.





وأعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، بدء المرحلة البرية للعملية أمس الأول الأحد.