مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الحكومة وإنهاء تعطل عملها

وافق مجلس النواب الأمريكي، يوم الإثنين، على مشروع قانون قصير الأمد لتمويل الحكومة الاتحادية حتى 8 فبراير/ شباط وإنهاء تعطل عمل الحكومة المستمر منذ 3 أيام.

وبأغلبية 266 عضوا مقابل 150، حذا مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون حذو مجلس الشيوخ وأقر مشروع القانون الذي يشمل أيضا تمديدا لمدة 6 أعوام لبرنامج التأمين الصحي للأطفال، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS/ JONATHAN ERNST شلل المؤسسات وتسريح موظفين.. كل ما تريد معرفته عن إغلاق الحكومة الأمريكية

وسيحال مشروع القانون الآن إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه مما ينهي التعطل الذي أصاب عمل الحكومة.

وقد توقفت الحكومة الفدرالية عن القيام بعدد من المهام يوم السبت بسبب نقص الميزانية، حيث لم يتمكن الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ أن يتفقوا على عدد من معايير الميزانية، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالهجرة.

ومنذ بداية السنة المالية، 1 أكتوبر/تشرين الأول، تم اعتماد 3 ميزانيات مؤقتة محددة زمنيا، ولكن هذه المرة لم تسمح الخلافات باستكمال المفاوضات في الوقت المحدد.

يذكر أن "إغلاق الحكومة الاتحادية" ظاهرة نادرة، ولم يسبق لها مثيل في الولايات المتحدة. آخر مرة حدث ذلك كان في عام 2013 وتسبب في إلحاق الضرر بشعبية كلا الطرفين. وكما هو الحال دائما، يلوم الطرفان بعضهما البعض بسبب أزمة الميزانية.