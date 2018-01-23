الأكراد يطردون القوات التركية من قرية "قرنة" بالكامل

أعلن ريزان حدو المستشار الإعلامي لوحدات حماية الشعب في عفرين عن عملية نوعية لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، تمكنوا من خلالها من تحرير قرية قرنة (ناحية بلبلة) بالكامل.

موسكو — سبوتنيك. وقال حدو: "إضافة لطرد القوات المعتدية من كامل القرية، أسفرت العملية عن مقتل وجرح العشرات ولاذ البقية بالفرار تاركين خلفهم جثث قتلاهم".

وأضاف، "تمكنت وحداتنا من سحب جثتين وأسلحتهم وإحدى الآليات العسكرية".

تأتي هذه العملية في إطار الحملة التي أطلقتها وحدات حماية الشعب للتصدي للهجوم التركي على عفرين.

وكانت تركيا أعلنت رسميا، السبت الماضي، بدء عملية "غصن الزيتون" ضد تشكيلات الأكراد في منطقة عفرين بريف حلب، وهي إحدى مناطق ما يسمى بـمشروع "الإدارة الذاتية" الكردية المعلنة من طرف واحد في شمال سوريا.

وكان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، قد أعلن، يوم الأحد، عن بدء المرحلة البرية للعملية.