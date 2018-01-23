أردوغان يطلع على تطورات العملية العسكرية في عفرين

أطلع قادة عسكريون أتراك الرئيس أردوغان، حول آخر تطورات عملية "غصن الزيتون" التي تشنها القوات التركية ضد الأهداف العسكرية لتنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين السورية.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية أن أردوغان تواصل، من المجمع الرئاسي في أنقرة مع عدد من القادة العسكريين، عبر نظام "الفيديو-كونفرانس"، للاطلاع على آخر تطورات العملية في ثالث أيامها، حسب الأناضول.

وتواصل الرئيس التركي مع القيادة الثانية للجيش التركي المسؤولة عن إدارة عملية "غصن الزيتون"، وأُحيط علما بآخر المعلومات المتوفرة عنها من الفريق أول إسماعيل متين، قائد الجيش الثاني، وفق المصادر.

وفيما بعد تحدث الرئيس التركي مع عدد من الجنرالات أثناء أداء عملهم في مركز العملية برئاسة هيئة الأركان، ومركزها في قيادة القوات البرية.

وأخبر القادة الرئيس التركي أن العملية تسير بالشكل المخطط له.

وأعرب أردوغان للقادة عن أمنياته بتحقيق النجاح المنتظر من العملية التي تشنها القوات التركية ضد العناصر الإرهابية في "عفرين"؛ بهدف تحقيق وإرساء الأمن القومي.

وأعلنت رئاسة الأركان التركية، السبت الماضي، انطلاق عملية "غصن الزيتون" بهدف "إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة.