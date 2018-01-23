تصنيف يكشف أفضل دول العالم... بينها عربية

نشرت مجلة أمريكية متخصصة بأخبار الولايات المتحدة والدول، اليوم الثلاثاء، تقريرا عن أفضل بلدان العالم لعام 2018، وشمل التقرير أكثر من 80 دولة بينها دول عربية احتلت مراكز متفاوتة.

© REUTERS/ ANTARA FOTO شاهد... أبرز احتفالات دول العالم بـ 2018

وارتكزعلى معايير محددة وضعتها المجلة الأمريكية، وأبرزها معدل ريادة الأعمال ونسبة المخاطر، المواطنية في المجتمع. بالإضافة الى التأثير الثقافي والعادات والتقاليد في المجتمع وغيرها.

وبحسب التصنيف الأخير، عربيا احتلت قطر بالرغم من الحصار المفروض عليها المركز الاول في التصنيف العالمي (35 عالميا) وتبعتها المملكة العربية السعودية (37 عالميا) واحتلت مصر المركز 42 عالميا وجاءت بعدها المغرب التي احتلت المركز 47 في العالم بحسب التقرير.

أما تونس فقد جاءت في المركز 65 عالميا وتلتها الأردن(68) وسلطنة عمان(73) ولبنان (75) والجزائر (80)، وغابت كل من السودان وسوريا وليبيا في التقرير بسبب الأوضاع التي تعيشها هذه الدول حاليا.

من جهة أخرى، احتلت روسيا المركز 26 عالميا حيث تقدمت مركزا واحد مقارنة بالسنة الماضية.

أما المراكز الخمسة الأولى فكانت من نصيب سويسرا وكندا وألمانيا وتلتها كل من المملكة المتحدة (بريطانيا) واليابان. أما الولايات المتحدة الامريكية فقد احتلت المركز الثامن وأوكرانيا المركز 69 عالميا.