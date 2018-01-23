مقتل 113 مسلحا بينهم دواعش وإصابة العشرات في أفغانستان

قتل 113 مسلحًا في عمليات للجيش الأفغاني خلال الساعات الماضية، في عدة ولايات ضد الجماعات المسلحة، التي يشن عليها حربا واسعة النطاق.

© Sputnik. Grigory Sysoev لافروف: شمال أفغانستان يتحول إلى قاعدة للإرهاب الدولي

كابول- سبوتنيك . وأشار بيان للجيش الأفغاني، اليوم الثلاثاء 23 يناير/ كانون الثاني، إلى أن قواته قتلت "113 إرهابيا، بينهم دواعش، وجرحوا العشرات في عمليات عسكرية في 12 ولاية خلال الساعات الماضية".

وكانت الداخلية الأفغاني قد أعلنت مقتل 43 شخصا، خلال هجوم على فندق وسط العاصمة الأفغانية كابل.

واقتحم مسلحون يرتدون زي الجيش فندق "إنتركونتيننتال"، في العاصمة الأفغانية مساء أول أمس السبت، واحتجزوا رهائن واشتبكوا مع القوات الخاصة الأفغانية خلال الليل، مما أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العديد بجروح.