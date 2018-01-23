مدير المخابرات الأمريكية يكشف موعد ضرب كوريا الشمالية لأمريكا

كشف مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، مايك بامبيو، يوم أمس الاثنين، عن موعد استعداد كوريا الشمالية لضرب الولايات المتحدة الأمريكية بالصواريخ الباليستية.

© AP Photo/ كوريا الشمالية تحشد قواتها العسكرية

وأشار بامبيو إلى أن كوريا الشمالية ستتمكن في غضون أشهر من تطوير مدى صواريخها الباليستية التي ستصبح قادرة على الوصول إلى أجزاء من أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بامبيو خلال مقابلة تلفزيونية "نعم أردت أن أؤكد لكم أن لدى كوريا الشمالية عدة أشهر لتطوير مدى صواريخها البالستية وأعتقد أن كيم جونغ أون لن يتوقف عن هذا إلا بعد تحقيق هدفه".

وخلص بومبيو إلى القول إن الزعيم الكوري الشمالي يفعل المستحيل اليوم لربح الوقت لكي يصل إلى هدفه الذي سيردع بحسب رأيه الحرب ضده في المستقبل.