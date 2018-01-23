بالفيديو... شجار بين أكراد وأتراك في مطار هانوفر

وقع شجار بين متظاهرين أكراد وركاب أتراك في مطار هانوفر – لانجنهاجين في ألمانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين بجراح طفيفة، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.

© REUTERS/ STRINGER أردوغان يطلع على تطورات العملية العسكرية في عفرين

وقع الشجار ليلة أمس في المبنى "بي". إذ تظاهر الأكراد فجأة ضد الأعمال العسكرية التركية في سوريا.

وأفادت صحيفة "فانوفرش الجيمين" أن الأكراد رددوا شعارات اتهام للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وهجم عليهم الركاب الأتراك، المنتظرون لرحلة إسطنبول، ردا على التظاهر.

ووفقا للبيانات الأولية، فإن حوالي 180 شخصا كانوا في موقع الحدث. واضطرت الشرطة إلى استخدام غاز الفلفل ضد 20 شخصا من المتشاجرين من أجل فرض السيطرة على الوضع.

وأدى الشجار إلى تأجيل الرحلة الجوية إلى إسطنبول لأكثر من نصف ساعة.

وكانت أنقرة قد بدأت عملية "غصن الزيتون"، يوم 20 كانون الثاني/يناير، ضد الأكراد في مدينة عفرين السورية، بالمشاركة مع "الجيش السوري الحر". وأدانت دمشق التدخل التركي واتهمت أنقرة بدعم الإرهابيين.