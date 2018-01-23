خبير يكشف الهدف الخفي من تصريحات بريطانيا بشأن هجوم روسيا المفاجئ

اعتبر الخبير العسكري الروسي ورئيس تحرير مجلة "ترسانة الوطن" - أرسينال أوتيتشيستفا" فيكتور موراكوفسكي، أن تصريحات رئيس هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية حول وقوع هجوم روسي مفاجئ، هو تبرير لزيادة التمويل العسكري للجيش البريطاني.

© flickr.com/ UK Ministry of Defence رئيس الأركان البريطانية لا يعرف نقاط ضعف روسيا

موسكو — سبوتنيك. وقال موراكوفسكي، لوكالة "سبوتنيك": "جميع هذه التصريحات لها هدف واحد: الحصول على المال، من أجل الحصول على حياة هنية ونطور حياتنا المهنية، وشركاتنا من المجمع العسكري الصناعي تحت ذريعة التهديد من الجانب الروسي وروسيا لا تهاجم منذ سنوات كثيرة".

وأكد الخبير العسكري أن بعض الدول الأعضاء في حلف الناتو والدول الغربية "يعانون من مخاوفهم التقليدية البعيدة المنال".

وتوقع رئيس هيئة الأركان القوات المسلحة البريطانية الجنرال نيكولاس كارتير، في وقت سابق، أن روسيا تستطيع البدء "بالأعمال العدائية" بسرعة وعلى نحو غير متوقع.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن أن تجمعات الناتو ازدادت عند الحدود الروسية ثلاثة أضعاف خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وعند الحدود الغربية إلى ثمانية أضعاف، كما أعلنت روسيا مرارا وتكرارا أنها سترد على بناء البينة التحتية العسكرية لحلف الناتو بالشكل المناسب.