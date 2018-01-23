الجيش الإسرائيلي: الزلازل تحدث حينما يريد الله

تسلم جنود الجيش الإسرائيلي من الصف الخامس كتابا عن توجيهات التعامل خلال حالات الطوارىء في أثناء محاضرة للدفاع المدني.

ويذكر الكتاب في فصله الخاص بالزلازل:"نحن نعلم أن الظواهر الطبيعية تحدث حينما يريدها الله"، حسب هآرتس.

ويضيف الكتاب أنه إذا كانت البيانات تشير إلى حدوث زلزال، فلن يحدث إذ لم يرد الله ذلك.

وتزداد الجوانب الدينية في الكتاب المقدم لأفراد الجيش، حيث يعتبر أن إحباط محاولة هجوم إرهابي، معجزة إلهية.

وحينما سئل الجنود حول إذا كانت هناك كتب خاصة بالمدارس الدينية وأخرى خاصة بالمدارس العامة أجابوا بأن هناك كتاب واحد لجميع المدارس.

وقد نشر محتوى الكتاب على تويتر نائب مدير الأخبار في شبكة "كان" الذي كان ابنه في الصف، وتسائل حول زيادة الحديث حول الدين في مكان لا يخدمه هذا كثيرا مثل الجيش.

הי @PikudHaoref1,

הבן שלי לומד בבי''ס חילוני.

את פרק מסורת ישראל (החשוב לי דווקא) הוא לומד בשיעורי התורה, ואפילו בבית.

בשיעורי התגוננות אזרחית אפשר להשאיר את פרק הדת ("אנו יודעים ומאמינים כי כל תופעת טבע מתרחשת אך ורק ברצות ד' ובצוויו") מחוץ לשיעור שהעבירו היום החיילות בכיתה. pic.twitter.com/qRd4b5uyrk — Chico Menashe (@chicomenashe) January 16, 2018

​من ناحية أخرى يشتكى كثير من الآباء من زيادة الجانب الدينى فى المدارس، حتى أن الحفلات التى كانت تقام في المدارس أصبحت تنتقل إلى المعابد.

تم تعزيز الثقافة اليهودية في مناهج الدراسة للصفوف من 3 إلى 9، وهو ما رد عليه وزير التعليم الإسرائيلي بأنه لا يتم التأثير على هوية الأطفال الدينية.