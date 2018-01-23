منظومات "جافيلين" الأميركية تصل إلى دولة أوروبية

أعلن وزير الدفاع الجورجي، ليفان إيزوريا، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الصواريخ المضادة للدبابات "جافيلين" الأميركية، سلمت بالفعل إلى جورجيا.

تبليسي- سبوتنيك. وقال إيزوريا للصحافيين عقب لقاء جمعه والسفير الأميركي لدى تبليسي يان كيلي، إن "المرحلة الأولى من عملية توريد منظومة الصواريخ المضادة للدبابات (جافيلين)، كانت ناجحة وأن المنظومة توجد في مكان آمن في جورجيا".

وأضاف الوزير أن الجيش الجورجي سيتلقى قريبا دورة خاصة حول دراسة قواعد استخدام النظام.

وكانت موسكو أعلنت، في وقت سابق، أن خطة التوريد لمنظومات الصواريخ المضادة للدبابات من الولايات المتحدة إلى جورجيا قد يدفع تبليسي إلى مغامرات خطيرة جديدة في المنطقة.