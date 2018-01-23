بنس: آن الأوان لتعديل الاتفاق النووي مع إيران

أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس ثبات موقف الرئيس دونالد ترامب من ضرورة تعديل الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

© REUTERS/ LUCAS JACKSON غوتيريش يحذر من تعرض الاتفاق النووي مع إيران للخطر

القدس — سبوتنيك . وقال بنس، في مستهل لقاء جمعه والرئيس الإسرائيلي رؤوڤين ريفيلين بالقدس اليوم الثلاثاء، "كما وعد الرئيس ترامب إسرائيل، القيام بتعديل الاتفاق النووي مع إيران وإلا ستنسحب الولايات المتحدة منه".

وأضاف بنس مخاطباً الرئيس الإسرائيلي قائلاً "نقف إلى جانبكم ضد تهديد الدولة التي تقود التهديد الإرهابي، إيران. ونرسل إلى حلفائنا في أوروبا رسالة بأنه آن الأوان لتعديل الاتفاق النووي مع إيران. وإذا رفض حلفاؤنا الانضمام إلينا في هذا، فإن الرئيس ترامب أوضح بأننا سننسحب من الاتفاق فورا".