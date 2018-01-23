اعتقال 42 تركيا بسبب تعليقاتهم على الإنترنت على عملية عفرين

ألقت الشرطة التركية القبض على 42 شخصا، من بينهم سياسي مؤيد للأكراد خلال الليل بتهمة "نشر دعاية إرهابية" على وسائل التواصل الاجتماعي عن العملية العسكرية التركية التي تستهدف الأكراد في سوريا.

© AFP 2018/ Bulent Kilic خبير: تركيا تهزم الأكراد في عفرين

وتركزت مداهمات الشرطة على إقليم إزمير الغربي. وبذلك ارتفع عدد المحتجزين إلى حوالي 70 شخصا منذ بدء (عملية غصن الزيتون) في مطلع الأسبوع، بحسب ما نقلت "رويترز".

ونفذت الشرطة اعتقالات مماثلة مرتبطة بالتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء البلاد واعتقلت 19 شخصا.

ويوم الاثنين، منعت السلطات كل التجمعات الجماهيرية والاحتجاجات والحفلات في مختلف أنحاء العاصمة طوال الفترة التي تستمر فيها عملية عفرين، وفقا لوكالة "رويترز".

بدأت تركيا عملية "غصن الزيتون"، مطلع الأسبوع، حيث دخلت قوات تركية إلى منطقة عفرين لطرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة من منطقة الحدود الأمر الذي فتح جبهة جديدة في الحرب الأهلية السورية الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات.

وتعتبر تركيا الوحدات منظمة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمردا منذ 30 عاما في جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه غالبية كردية.