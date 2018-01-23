الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينيين عند حاجز زعترة

أفاد شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي أطلق النيران صوب فلسطينيين اثنين عند حاجز زعترة شمال الضفة الغربية، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن.

© AFP 2018/ Jack Guez الجيش الإسرائيلي: الزلازل تحدث حينما يريد الله

رام الله — سبوتنيك. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الفلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار صوب فلسطينيين أثنيين عند حاجز زعترة شمال الضفة الغربية، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن".

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية إن "فلسطينيين أُصيبا برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز زعترة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية".