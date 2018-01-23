البحرية الإيرانية تطلق صاروخ "كروز" مطور لأول مرة

يذكر أن صاروخ كروز "قدير" بعيد المدى، يتم اختباره للمرة الأولى من قبل وحدات القوة البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو صاروخ مطور بقابلية الإعداد السريع والتحليق المنخفض وهو مقاوم للحرب الإلكترونية ويحظى بنقطة دوران ودقة ملاحية عالية ويعد من الصواريخ المتطورة والحديثة.
وقد بدأت المناورات، التي حملت اسم "محمد رسول الله-5"، يوم الإثنين 22 كانون الثاني/ يناير، قبالة سواحل مكران ومضيق هرمز في الجنوب والجنوب الشرقي من إيران بمشاركة القوات البحرية والجوية والبرية".
وتجري المناورات بالقرب من مضيق هرمز، الذي يعتبر ممرا رئيسيا لنقل النفط في المنطقة. كما شهد مضيق هرمز أخيرا حوادث كثيرة بمشاركة السفن الحربية الإيرانية والبحرية الأمريكية.
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