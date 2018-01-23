الأمم المتحدة: العملية العسكرية التركية في عفرين تسببت في نزوح 5 آلاف شخص

قالت الأمم المتحدة العملية العسكرية التركية في عفرين تسببت في نزوح حوالي خمسة آلاف شخص حتى، أمس الاثنين 22 يناير / كانون الثاني.

ونقلت الأمم المتحدة عن مصادر محلية قولها إن العملية التركية التي تخوضها القوات التركية في مدينة عفرين السورية، أدت إلى نزوح حوالي خمسة آلاف شخص.

وقالت المنظمة الدولية إنها مستعدة لتقديم مساعدات إلى 50 ألف شخص في عفرين، وأنه يمكنها تقديم العون إلى 30 ألفا آخرين إذا استمر النزوح.

وأعلنت تركيا بدء عملية عسكرية في مدينة عفرين السورية منذ السبت الماضي.

وتستهدف العملية مواقع "وحدات حماية الشعب الكردية" و"حزب العمال الكردستاني" في عفرين، اللتان تصنفهما تركيا "كيانات إرهابية"، وتقول أنقرة إن هدفها تسليم المدينة لأصحابها الحقيقيين وإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم بعد القضاء على حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردي.

يتبع…