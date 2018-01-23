نتنياهو: سأسعى لإقناع قادة العالم بتعديل الاتفاق النووي الإيراني

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيبحث مع قادة العالم إمكانية إدخال تعديلات على الاتفاق النووي الإيراني، مؤكداً أن إسرائيل ستسعى لمنع حصول إيران على أسلحة نووية من شأنها أن تشكل خطرا على إسرائيل والعالم بأسره.

القدس — سبوتنيك . قال نتنياهو، في تصريحات، مساء اليوم الثلاثاء، قبيل توجهه إلى سويسرا للمشاركة في منتدى " دافوس " الاقتصادي العالمي، "أغادر إلى دافوس وهو أهم منتدى اقتصادي في العالم، سأعزز هناك مكانة إسرائيل التي قد تبلورت كدولة عظمى تكنولوجيا".

وأضاف نتنياهو: تم التعبير عن ذلك في الزيارة التي قمت بها الأسبوع الماضي إلى الهند، وسيتم التعبير عن ذلك خلال اللقاءات التي سأعقدها مع رؤساء الدول والشركات التجارية التي تعتبر الأكبر في العالم، وهذا يساعدنا في توسيع رقعة علاقاتنا الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية وهذا يخدم الاقتصاد الإسرائيلي والمواطنين الإسرائيليين وأيضا أمن دولة إسرائيل.

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد قال في وقت سابق من اليوم، في مستهل لقاء جمعه والرئيس الإسرائيلي رؤوڤين ريفيلين في القدس، "كما وعد الرئيس ترامب إسرائيل، القيام بتعديل الاتفاق النووي مع إيران وإلا ستنسحب الولايات المتحدة منه".