نتنياهو: سأسعى لإقناع قادة العالم بتعديل الاتفاق النووي الإيراني

وأضاف نتنياهو: تم التعبير عن ذلك في الزيارة التي قمت بها الأسبوع الماضي إلى الهند، وسيتم التعبير عن ذلك خلال اللقاءات التي سأعقدها مع رؤساء الدول والشركات التجارية التي تعتبر الأكبر في العالم، وهذا يساعدنا في توسيع رقعة علاقاتنا الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية وهذا يخدم الاقتصاد الإسرائيلي والمواطنين الإسرائيليين وأيضا أمن دولة إسرائيل.
وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد قال في وقت سابق من اليوم، في مستهل لقاء جمعه والرئيس الإسرائيلي رؤوڤين ريفيلين في القدس، "كما وعد الرئيس ترامب إسرائيل، القيام بتعديل الاتفاق النووي مع إيران وإلا ستنسحب الولايات المتحدة منه".
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