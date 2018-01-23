إسرائيل تتهم الأمم المتحدة بالانحياز للفلسطينيين

وأجرى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فحصا لسجل إسرائيل، هو الأول منذ عام 2013، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، الشهر الماضي، الذي أغضب الفلسطينيين وقادة دول الشرق الأوسط والقوى العالمية.

وقالت أفيفا راز شيختار، سفيرة إسرائيل لدى مجلس الأمم المتحدة في جنيف، إن بلادها ناصرت على الدوام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء.

ويتخذ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان موقفا قويا ضد احتلال إسرائيل للأراضي التي استولت عليها بعد حرب 1967 ومعاملتها للفلسطينيين آنذاك وبناء المستوطنات اليهودية.

وسحبت إسرائيل جنودها ومستوطنيها من غزة في عام 2005، بينما تقول معظم دول العالم أن المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس غير قانونية، في ذات الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل هذه المواقف وتواصل توسعاتها الاستيطانية.